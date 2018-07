Ferienzeit ist Ausflugszeit. Immerhin hat sich das Altenburger Land Familienfreundlichkeit auf die Fahne geschrieben. Doch was heißt das in der Praxis? Wo lohnt sich ein Besuch und wo klemmt es? In Teil eins dieser OVZ-Serie geht’s um die Spielplätze. Eine Rundreise von Meuselwitz über Lucka bis Altenburg mit Stichproben am Wegesrand, was die Region zu bieten hat.