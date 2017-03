Altenburg. Gewimmel in allen Gassen, proppenvolle Läden, angeregtes Stimmengewirr im schon leicht temperierten Lenz-Lüftchen: Die Altenburger Frühlingsnacht machte am Freitagabend ihrem Namen alle Ehre. Tausende bevölkerten die Innenstadt, ließen sich im Strom der Nachtshopper in die Geschäfte treiben, wo vielerorts Aktionen und Rabatte lockten. Rappelvoll war’s unter anderem bei den Modenschauen, wie etwa im Adler-Modemarkt in der Sporenstraße, wo schnittige Trends für die warmen Monate Gestalt annahmen. Auch in verschiedenen anderen Textilgeschäften ging das Publikum mit dem Frühling schon mal auf Tuchfühlung. Gelegenheit zur Tuchfühlung bot sich auch in den künftigen Räumen der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10. Wo ab 5. April Gäste empfangen werden, gab es erstmals die neue Briefmarken-Edition „Spalatin in Altenburg“ der LVZ-Post zum Portopreis zu kaufen – auf Wunsch mit Sonderstempel. Andrang herrschte zudem am Glücksrad und bei den Anbietern regionaler Produkte. Und wer bei alledem auf den Geschmack gekommen war: Bei den Gastronomen in der Stadt in der Stadt brannte an diesem Freitag noch lange Licht.

Die Altenburger Frühlingsnacht am Freitagabend war ein Publikumserfolg. Tausende tummelten sich in Gassen, Geschäften und Gastronomie. Die Gewerbetreibenden hatten für die Kundschaft einiges vorbereitet und aufgefahren. Zur Bildergalerie

Von Kay Würker