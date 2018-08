Altenburg

Es gibt Tage, da denkt Christian Geßler schon vor dem Mittag ans Feierabend-Machen. „Wenn es so heiß ist wie in den vergangenen Wochen, kommen ab 11 Uhr nur noch wenige Kunden an meinen Stand“, erzählt der 41-Jährige. Seit 2005 ist er mit dem Verkaufsmobil der Roßschlächterei Jahr aus Pegau unterwegs und hat entsprechend viel Erfahrung. Die lehrt ihn auch, dass im Hochsommer seine Kundschaft eben in den Vormittagsstunden kommt.

An diesem Mittwochvormittag ist Rudolf Zehmisch der Erste. Christian Geßler hat gerade die Klappe zur mobilen Fleischerei geöffnet, schon bestellt der Rentner eine Pferde-Bockwurst. „Das ist mein Hobby. Immer, wenn ich auf den Markt gehe, esse ich eine Pferdewurst und kaufe noch ein paar für zu Hause“, plaudert der 82-Jährige, während sein zweites Frühstück zubereitet wird.

Mit dem Geschmack der Pferdebockwurst sind für Zehmisch Kindheitserinnerungen verbunden. Damals, kurz nach Kriegsende, führte so mancher Familienspaziergang von Gößnitz nach Meerane, wo der kleine Rudolf immer eine Pferdebockwurst bekam. „Das war etwas Besonderes, damals gab es ja noch Lebensmittelkarten, die waren auch für die Pferdebockwurst vom Imbissstand nötig“, erinnert sich Rudolf Zehmisch.

Eigentlich würden diese Geschichte fast alle seine Kunden erzählen, sagt Christian Geßler, egal ob er in Zeitz, Borna, Altenburg, Grimma, Hohenmölsen, Gera oder Meuselwitz steht. „Das höre ich die Woche bestimmt dreimal“, erzählt er lächelnd. Das Einzige, was ihn daran manchmal stört, ist, wenn die Leute beklagen, dass die Wurst nicht mehr sechs Pfennige wie in der Nachkriegszeit kostet. Zu der Zeit sei das Pferdefleisch das Billigste gewesen, was es gab. Nicht zuletzt, meint Geßler, weil in der Landwirtschaft und im Gewerbe massenhaft Pferde durch Traktoren und Laster ersetzt wurden. Deshalb hätte es Schlachttiere im Überfluss gegeben. „Erst seit wenigen Jahren gibt es ja wieder mehr Pferde in den Dörfern“, sagt Geßler.

Mit dem, was in seinen Auslagen liegt, hat das aber nichts zu tun. Denn das Pferdefleisch komme praktisch vollständig aus Übersee. Was für Kritiker von Pferdewurst keinen Unterschied macht. Die „treffe“ er auch regelmäßig auf den Wochenmärkten. Mal werde er beschimpft, mal fühlen sich die Kunden betrogen. „Das Krasseste war ein Kunde, der wutentbrannt seine Bockwurst wieder in den Kochtopf geworfen hat, weil ich sie nicht zurücknehmen konnte“, erzählt der gelernte Fleischer.

Beklagen kann sich der Pferdemetzger aber nicht: Bis zu 400 Roster und 20 Kilogramm Bockwürste gehen zum Altenburger Wochenmarkt über seine Theke.

Von Jörg Reuter