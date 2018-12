Altenburg

Die 61. Auflage von „Klassik bei Kerzenschein“ erfreute die zahlreich erschienene Hörerschar am Sonnabend im Landestheater Altenburg mit etlichen Besonderheiten. So erklang Musik, die für diese und das Philharmonische Orchester selbst zur erstmaligen Begegnung mit derselben wurde. Ebenso dürfte das Wechselspiel von Musik und Lesung bei der Wiedergabe des russischen Weihnachtsmärchens „Die Nacht vor Weihnachten“ von Nikolaj Rimski-Korsakow nach Nikolai W. Gogol weltweit erstmalig gewesen zu sein. Und zum ersten Mal gab es in dieser Konzertreihe nicht den moderierenden Kapellmeister Thomas Wicklein. Dieser verwies lediglich zu Konzertende auf die Raritäten und lud seine Gäste zu weihnachtlicher Stimmung ein.

Stimmiges Bühnenbild

Diese wurde bereits vor Konzertbeginn mit dem von Birgit Spörl und Toni Rack liebevoll gestalteten Programmheft und dem stimmigen weihnachtlich-winterlichen Bühnenbild mit Bäumen, Sternenhimmel und Schneemann geschaffen. Birgit Spörl sprach in ihrem einführenden Text davon, dass es diesmal wohl besser „Romantik bei Kerzenschein“ heißen müsste. Dies traf schon auf die anfangs zu hörende Weihnachtsouvertüre von Otto Nikolai zu, bei der aus vollem Orchesterklang heraus ein Flöten-Solo das Choral-Motiv „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ aufleuchten ließ.

In der Pflege des Werkes von Erich Wolfgang Korngold hat sich das hiesige Theater mit seinem Orchester bereits viele Verdienste erworben. Mit der Aufführung der Orchestersuite „Der Schneemann“ ist eine weitere Facette dazu gekommen. Korngolds Lehrer Alexander von Zemlinsky erkannte schnell die Begabung seines Schülers und hat die Pantomimenmusik des damals elfjährigen für Klavier zauberhaft wirkend orchestriert.

Toller Peter Prautsch

Ein Theater darf sich glücklich schätzen, wenn es in seiner reichen künstlerischen Tradition einen Schauspieler wie Peter Prautsch aufweisen kann, der mit verschiedenen Texten das winterliche Geschehen variabel illustrierte. So freute man sich mit dem Schneemann, wenn es für ihn schneite, litt beim Tauwetter, bewunderte die Vielfalt seiner Knopflöcher.

Die Gesamtwirkung von Musik und Text steigerte sich im Erleben der russischen Seele bei der Wiedergabe des bereits erwähnten, hier kaum bekannten Märchens. Peter Prautschs Stimme vermochte es hier, die Charaktere und Wandlungen der handelnden Personen in der Nacht vor Weihnachten erlebbar zu machen: Voller List und später besiegt der Teufel, Mut findend der brave Schmied Wakula, keifend die Dorfweiber, strahlend im Glanz die Zarin und die Stadt Petersburg, stolz abweisend und dann die wahre liebe erkennende schöne Oksana.

Erlebnis wirkt nach

Unter dem einfühlsamen, variablen wie fordernden Dirigat Thomas Wickleins formte das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera ein Konzerterlebnis, das bei Konzertfreunden lange nachwirken wird. Erstaunlich, wie tief die Musiker innerhalb kurzer Probezeit in die Klangwelt Korngolds und Rimski-Korsakows eingetaucht sind. Hervorzuheben seien zudem die Orchestersolisten Annegret Knoop (1. Violine), Andreas Knoop (Flöte) und als Gast Kervin Guarapana ( Horn).

Mit dem gemeinsamen Gesang bekannter Weihnachtslieder in der Instrumentation Olav Krögers klang die Einstimmung für diese festliche Zeit stimmungsvoll aus.

Von Frieder Krause