60 Bilder an zwei Tagen: Die Gestaltungsaktion im Altenburger Bahnhofstunnel hat eine enorme Resonanz erfahren. Die Initiative der Altenburger Farbküche fand im Zuge des Stadtmensch-Festivals statt. Die offizielle Eröffnung der Skatstadt-Galerie steht am kommenden Samstag an.