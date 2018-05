Neue Info-Broschüren sind ab sofort in der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10 in Altenburg erhältlich. Die gedruckten Lotsen geben zahlreiche Tipps für Ziele und Veranstaltungen im Altenburger Land – und das zum Teil mehrsprachig. Auch so mancher Geheimtipp ist dabei.