Lange tat sich nichts, jetzt kommt Bewegung in den Ausbau der Bundesstraße 7. In der vergangenen Woche stellte die mit dem Projekt beauftragte Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) ihre Pläne in Windischleuba vor. Läuft alles nach Plan, könnte der Bau bis 2022 starten.