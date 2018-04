Altenburg

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße/Alte Ziegelei. Die 65-jährige Fahrerin eines Nissan hatte die Absicht, rückwärts von einem Parkplatz in der Straße Alte Ziegelei herauszufahren. Dabei verwechselte sie den Rückwärtsgang mit der Normalstellung des Automatikgetriebes.

Beim Losfahren nach vorn überfuhr sie die Begrenzung zur nächsten Parkfläche. Dabei wurden ein Baum und zwei Parkschilder beschädigt. Danach kippte der Pkw auf die Seite und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug wurde geborgen und abtransportiert, teilte die Polizei mit.

Von HS