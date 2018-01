Aussicht auf Finanzspritze für Landkreis Altenburg

Das Altenburger Land dreht aktuell am ganz großen Rad der Fördermittel: Mit insgesamt 150 Millionen Euro will das Bundesministerium für Forschung und Technologie zehn Projekte unterstützen, die in strukturschwachen Regionen Ostdeutschlands für Auftrieb sorgen. Und die Chancen, dass das Altenburger Land dabei ist, sind noch mal deutlich gestiegen.