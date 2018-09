Meuselwitz/Erfurt

Kinder und Jugendliche brauchen dringend Bewegung, doch zwei Schulsportstunden pro Woche reichen dafür nicht aus, konstatiert der Landessportbund (LSB). Gemeinsam mit dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport verleiht er deshalb den Kinder- und Jugendsport-Preis für beispielhafte Partnerschaften von Sportvereinen mit Schulen. Am Freitagabend im Erfurter Steigerwaldstadion ist es wieder so weit – und eine Meuselwitzer Kooperation steht dabei im Rampenlicht.

Meuselwitzer etablierte Karate an Schulen

Neben fünf weiteren Partnerschaften in Thüringer Kommunen soll am Freitag das Miteinander des Vereins SKD „Sakura“ Meuselwitz und der Grundschule Meuselwitz ausgezeichnet werden. Der LSB würdigt in seiner Laudatio vor allem den Vereinsvorsitzenden Vico Köhler, dem es vor Jahren, als „schlagende“ Sportarten in Schulen noch verboten waren, gelungen sei, Karate offiziell in den Schulen Thüringens zu etablieren. Manifestiert wurde dies in einem Positionspapier zwischen dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien und dem Thüringer Karate-Verband. „Vico Köhler war es, der in Thüringen den Schluss zwischen Schulsport und Karate im Vereinssport schaffte“, honoriert der Sportbund. „Als erster Verein richtete der SKD „Sakura“ Meuselwitz Kreismeisterschaften der Kindertagesstätten und Schulen in der Sportart Karate aus. Köhler warb mit Erfolg für dieses Modell im Verband, so dass dieses in anderen Vereinen Schule machte.“

25 Kooperationen im Landkreis

Im Belegungsplan der Sporthalle der Grundschule Meuselwitz sind die Karateka längst eine feste Größe. „Viele unserer Schüler nutzen das Nachmittagsangebot, hier zu trainieren“, schildert Sportlehrerin Karin Meister. „Für die Kinder ist dieses zusätzliche außerschulische Angebot ein Gewinn.“

Sportart übergreifend gibt es im Altenburger Land derzeit 25 Kooperationen zwischen Sportvereinen und Schulen beziehungsweise Kitas, bilanziert der Kreissportbund.

Von Kay Würker