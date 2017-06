Altenburg/Pahna. Ehrungsrunde im Altenburger Land: Im Rahmen ihrer Service-Qualitäts-Tour besuchten am Freitag Vertreter von Dehoga-Thüringen und Thüringer Wirtschaftsministerium den Kreis. Verliehen wurde dabei das Qualitätssiegel Servicequalität Deutschland.

Überreicht wurde die Auszeichnung an den See-Campingplatz Pahna und die neue Touristinformation Altenburger Land, in der auch die OVZ-Geschäftsstelle untergebracht ist. Dort wurden der neue, einheitliche Markenauftritt der Touristinformation und das breite Serviceangebot wurde von Dehoga-Hauptgeschäftsführer Dirk Ellinger gelobt. „Die Gäste erwarten heute andere Angebote als früher, das haben sie hier erreicht“, betonte er bei der Siegelübergabe. Die Arbeit sei damit jedoch – auch im gesamten Freistaat – noch nicht getan, die angepeilte Marke von 10 Millionen Übernachtungsgästen pro Jahr noch nicht erreicht. Dazu brauche es auch die Unterstützung der Verwaltung, fügte Olaf Dirlam vom Wirtschaftsministerium an. „Die Wirtschaft muss lokal unterstützt werden, man darf nicht nur stur an Vorschriften festhalten.“ Altenburg sei aber auf einem guten Weg.

Beeindruckt zeigten sich Ellinger und Dirlam auch vom See-Campingplatz in Pahna, der sich zum dritten Mal über die Auszeichnung freuen durfte. „Sie sind hier kontinuierlich am Ball geblieben“, lobte Dirlam Campingplatz-Leiterin Ute Weigel. Besonders das große Engagement der Mitarbeiter, die etwa regelmäßig an touristischen Angeboten im Kreis teilnehmen, um Besuchern bestmögliche Informationen geben zu können, fand ausdrückliches Lob.

Von Bastian Fischer