Altenburg. „Ich hoffe, dass das Gericht die Änderung in meinem Leben anerkennt und noch einmal Gnade vor Recht ergehen lässt“, sagte Timo B. in seinem Schlusswort. Keine Stunde später zeigten sein starrer Blick und seine angespannte Mimik am Freitagmittag, dass das Schöffengericht am Altenburger Amtsgericht sich von diesem Wunsch nicht hat leiten lassen. Denn Richter Sandy Reichenbach verurteilte den 33-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und vorsätzlichem Fahren ohne Führerschein zu einem Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Zusätzlich dazu darf der Crimmitschauer 18 Monate lang keine Fahrerlaubnis machen.

Konkret sah es das Gericht als erwiesen an, dass Timo B. am 29. Dezember 2015 gegen 4.30 Uhr mit einem Auto und ohne Führerschein in Jonaswalde aus drei bis fünf Metern Abstand auf zwei Männer zugefahren war, einen dabei leicht gestreift hatte und dem anderen über den Fuß gerollt war. „Wer aus so kurzem Abstand auf Leute zufährt, nimmt in Kauf, dass er einen von beiden erwischt und es zu Verletzungen kommt“, begründete Reichenbach das Urteil. Somit sei das Auto „zum gefährlichen Werkzeug“ und die Tat zur gefährlichen Körperverletzung geworden.

Zugunsten des Angeklagten wertete man, dass er teilweise gestanden und sich bei den Geschädigten entschuldigt hatte. Außerdem wirkte strafmildernd, dass er nirgendwo anders hinfahren konnte, weil der Weg versperrt war, und es nicht zu größeren Verletzungen gekommen war. „Beim Soll steht freilich, dass Sie – bereinigt um Ihre Jugendstrafen – acht Mal einschlägig verurteilt wurden und fast sechs Jahre vollständig abgesessen haben“, so Reichenbach weiter. Dass es keine Bewährung mehr gegeben habe, liege an seinem Vorstrafenregister. „Es hat nichts geklappt.“ Weder Haft-, noch Bewährungsstrafen hätten den angeklagten von neuen Straftaten abgehalten. „Warum sollte das jetzt anders sein?“

Diesbezüglich brachte ihn auch die Freundin und das in den nächsten Tagen erwartete Kind nicht weiter. Dass er dadurch jetzt verantwortungsvoller handle, sei nur eine Hoffnung und Erwartung, erklärte Reichenbach. „Das ist uns zu dünn.“ Zudem habe er eine unbehandelte Drogenproblematik. „Und aus dieser heraus werden erfahrungsgemäß schneller Straftaten begangen.“

Dass die Strafe nicht noch höher ausfiel, lag daran, dass sich andere Vorwürfe nicht beweisen ließen und das Gericht diese auf Antrag von Staatsanwalt Frank Erdt einstellte. Das waren insbesondere eine Tankbetrug in Schmölln und der Einbruch in ein in Sanierung befindliches Haus in dem 160-Seelen-Dorf Jonaswalde sowie der Diebstahl von Werkzeugen und Maschinen im Wert von 1200 Euro daraus. Wegen ähnlicher Delikte und einem mutmaßlichen Drogenschmuggel muss sich B. demnächst auch noch vor dem Amtsgericht in Chemnitz verantworten.

Sowohl Timo B. und sein Verteidiger Michael Windisch als auch Staatsanwalt Frank Erdt erwägen, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Deswegen ist es auch noch nicht rechtskräftig. Erdt hatte in seinem Plädoyer das Auto sogar als Waffe des Angeklagten bezeichnet und eine 18-monatige Haftstrafe gefordert. Windisch hingegen hielt acht Monate plus 120 Arbeitsstunden für ausreichend.

Von Thomas Haegeler