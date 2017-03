Altenburg. Ein Geländewagen ist am Dienstagnachmittag auf der Altenburger Ortsumfahrung in Flammen aufgegangen. Das Unglück ereignete sich etwa in Höhe der Abfahrt Windischleuba. Gegen 16 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Feuerwehren aus Altenburg, Gerstenberg und Windischleuba rückten an. Über die näheren Umstände des Brandes wurde zunächst nichts bekannt. Verletzte soll es laut Polizei jedoch nicht gegeben haben.

Von ovz