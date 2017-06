Nobitz/Lehndorf. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B93 bei Lehndorf forderte am Mittwoch drei Schwerverletzte, darunter ein einjähriges Kind. Aus bislang ungeklärte Ursache war gegen 15 Uhr ein 44-jähriger VW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Seat eines 37-Jährigen kollidiert. In diesem Fahrzeug saß auch der einjährige Sohn. Beim Zusammenstoß wurde der Seat in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Ein Skoda wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr musste alle Beteiligten aus den zerstörten Wracks bergen. Alle erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die Bundesstraße war bis nach 18 Uhr voll gesperrt, da aus Jena ein Gutachter angefordert wurde, der die Unfallstelle genau unter die Lupe nahm, um die genauen Ursachen festzustellen.

Von Jörg Wolf