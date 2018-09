Schmölln

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Sommeritzer Straße. Wegen eines Umzuges parkte dort ein Citroën zum Teil auf dem Gehweg und zum Teil auf der Straße. Der Fahrer (21) eines VW befuhr die Sommeritzer Straße in Richtung Stadtzentrum und bemerkte den Citroën zu spät. Nahezu ungebremst kollidierte er mit dem Citroën, so dass der VW selbst auf die Seite kippte. Zeugen kamen zu Hilfe und richteten den VW wieder auf. Der 21-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, teilte die Polizei mit.

Von LVZ