Altenburg. Ein vernehmliches Krachen sorgte am Donnerstagabend für Aufsehen auf dem Kornmarkt in Altenburg. Ein Autofahrer ist mit einem Fahrzeug gegen 10.45 Uhr rückwärts gegen ein Mobilfunkgeschäft gerollt. Offenbar passierte das Malheur beim Losfahren in Höhe der Kesselgasse. Der 25-jährige Fahrer war laut Polizei alleinbeteiligt. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch ungeklärt. „Die Vermutung liegt nahe, dass der Fahrer aus gesundheitlichen Gründen sein Fahrzeug nicht richtig steuern konnte“, hieß es vonseiten der Polizei am Unfallort.

Der 25-Jährige wurde ärztlich versorgt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Zum Hergang der Karambolage laufen jedoch noch Ermittlungen. Glück im Unglück: Die Fahrt gegen das Gebäude hatte wenig Tempo. Dadurch hält sich dem Vernehmen nach der Schaden am Haus und an dem silbernen Nissan in Grenzen.

Von ovz