Rundgänge, Attraktionen und reichlich Wissenswertes: Am Wochenende öffnet die Wismut GmbH am Standort in Seelingstädt ihre Türen und lässt hinter die Kulissen blicken. Auch in der Neuen Landschaft in Ronneburg können Besucher sich über den Stand der Renaturierung des Tagebaus informieren.