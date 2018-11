Flemmingen

Dieser Tage werden die letzten Arbeiten an der Brücke über den Heidelbach in Flemmingen abgeschlossen. Voraussichtlich Anfang des kommenden Monats soll die Freigabe für den Verkehr erfolgen, informiert die Bauverwaltung der Gemeinde Nobitz. Nach zehnmonatiger Bauzeit endet in wenigen Tagen für die Bürger die geänderte Verkehrsführung, die für Pendler nach Sachsen mit einem nicht unerheblichen Umweg verbunden war, teilt die Gemeinde mit.

Bund und Land tragen Großteil der Kosten

Der Ersatzneubau war nötig geworden, nachdem das Hochwasser von 2013 das Bauwerk beschädigt hatte. Ermöglicht wurde die rund 372 000 Euro teure Maßnahme über Fördermittel aus dem Wiederaufbauprogramm zur Beseitigung von Flutschäden. Ursprünglich war geplant, die Brücke bereits bis Ende 2016 fertigzustellen. Nach Angaben der Bauverwaltung haben jedoch die erforderlichen Planungen sowie die Baugenehmigung inklusive der wasserrechtlichen Erlaubnis zu Verzögerungen im vorgesehenen Ablauf geführt.

Im Ergebnis konnte die Maßnahme – gemeinsam mit der Brücke in Jückelberg und dem Durchlass am ehemaligen Gemeindeamt in Jückelberg – erst im August 2017 öffentlich ausgeschrieben und schließlich im September 2017 vergeben werden. Zur Bauanlaufberatung im Oktober 2017 fiel dann der Startschuss für den Ersatzneubau der Brücken und der Instandsetzung des Durchlasses in Jückelberg. „Die Bauarbeiten konzentrierten sich aber zunächst auf die Brücke in Jückelberg“, heißt es dazu aus dem Bauamt. Gerade das hatte in den vergangenen Monaten zu Kritik von Bürgern geführt, weil diese über weite Strecken keine Veränderung an der Baustelle vor ihrer Haustür beobachten konnten.

Brücke ist wichtig für den Winterdienst

Die war jedoch gewissermaßen Absicht, denn die Firma habe bewusst mehrere Aufträge in den Dörfern des Wieratals angenommen. Damit hätte das Unternehmen besser auf Bauverzögerungen reagieren können, die es bei solchen Projekten immer geben kann, begründet Bauamtsleiterin Anja Bräuninger. Damit habe der Baubetrieb seine Leute effektiver einsetzen können und Leerlaufzeiten vermieden, was sich letztlich wohl auch im Angebotspreis niedergeschlagen hat.

Doch Bräuninger beziehungsweise die Kommune Nobitz hat das Projekt lediglich zu Ende geführt. Begonnen wurde es natürlich noch vor der Fusion von Nobitz mit der Gemeinde Frohnsdorf, zu der Flemmingen als Ortsteil gehörte. Der Frohnsdorfer Gemeinderat hatte seinerzeit die Aufträge vergeben. Der damals vorgeschlagene Baustart Ende 2017 konnte so aber nicht genehmigt werden, erläutert Hans-Jürgen Kasper – heute im Bauamt zuständig. Denn ein Teil des Winterdienstes werde von einem Drittanbieter von Sachsen aus erledigt – und der benötigt die Brücke zur Anfahrt. „Deswegen war es wichtig, die Baumaßnahme jetzt abzuschließen“, sagt Kasper zur OVZ.

Von Jörg Reuter