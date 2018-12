Altenburg

Volltreffer! Ein Autofahrer wollte am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr von der Geraer Straße auf die Puschkinstraße abbiegen, bekam jedoch die Kurve nicht und knallte aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Wagen mit voller Wucht gegen den Ampelmasten. Dieser knickte daraufhin um und musste notdürftig wieder in Stand gesetzt werden, so dass die Ampelanlage eine Zeit lang außer Betrieb war. Bis dahin mussten sich die Autofahrer an den Verkehrsschildern orientieren. Der Unfallverursacher wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht verletzt. Das Auto war jedoch reif für den Abschlepper. Und der zerstörte Mast muss in nächster Zeit ausgetauscht werden, sagte ein Wartungstechniker.

Von Maike Steuer