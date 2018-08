Zum 22. Mal findet am Wochenende die International Batnight – die internationale Fledermausnacht – statt. Ziel ist es, auf die Bedrohung der Tiere aufmerksam zu machen. Auch in Altenburg findet in diesem Rahmen eine Veranstaltung statt, bei der man sich auf die Spur der Fledermäuse begeben kann.