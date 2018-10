Altenburg

In diesen Tagen feiert das Autohaus Benkert aus Poschwitz sein 25-jähriges Bestehen. Eigentlich hatte Firmengründer Rolf Benkert beruflich ganz andere Pläne gehabt. Der studierte Ingenieur fasste gegen Ende der 1980er den Plan, seinen Handwerksmeister beim Bremsendienst Jahn in Altenburg zu machen und das Unternehmen später zu übernehmen. Alles war schon längst ausgemacht, dann kam die Wende und änderte, wie in so vielen Fällen, den Lauf der Dinge.

Druckluftbremsanlagen wurden fortan nicht mehr repariert, sondern einfach ausgetauscht. Und somit war der Dienst, den das Unternehmen bot, überflüssig geworden. Rolf Benkert brauchte einen neuen Plan. Der Altenburger entschied, ein Autohaus eröffnen zu wollen, doch das zu einer Zeit, als „Gewerbegebiet“ und „Vertragshändler“ in Altenburg noch niemandem ein Begriff waren.

Zwei-Wochen-„Lehre“ in der Partnerstadt Offenburg

Benkert setzte sich also in seinen Lada und fuhr damit in die Partnerstadt Offenburg. Dort ließ er sich von der Handwerkskammer die Adresse eines Autohauses geben und ging zwei Wochen in die „Lehre“. Der badische Unternehmer nahm ihn mit auf die Herbstmesse in Frankfurt und riet ihm, sich bei japanischen Autoherstellern umzusehen, denn „die haben Zukunft“. Mit Nissan-Vertretern kam der Altenburger schlussendlich ins Geschäft.

Anschließend kehrte Benkert in seine Heimat zurück, machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück und wurde auf dem Gelände der ehemaligen VEG Gartenbau in Poschwitz fündig. „Zwei alte Hallen standen hier, und das Gras ging mir bis zu den Knien“, erinnert sich der 68-Jährige heute. Nach einigem Hin und Her mit der Treuhandgesellschaft erwarb er schließlich 1991 das Grundstück, auf dem sein Autohaus auch heute noch steht, und begann Autos in einer der alten Hallen anzubieten und zu reparieren. 1993 folgte die offizielle Gründung als GmbH.

Umstieg von Japaner auf Koreaner

Seitdem hat Rolf Benkert die vielen Veränderungen der Automobilbranche erlebt. Als Nissan im Jahr 2000 rote Zahlen schrieb, stieg das Autohaus auf die koreanische Marke Kia um. „Wir reagieren auf das, was auf dem Markt passiert“, sagt Benkert. Die zunehmende Digitalisierung neuer Autos sieht der Ingenieur aber auch kritisch. „Oft ist es günstiger, ganze Teile auszutauschen, als sie zu reparieren“, konstatiert der engagierte Tüftler. „Das gefällt mir nicht.“

Auch habe der Druck, die richtigen Verkaufszahlen zu liefern, auf einzelne Autohäuser deutlich zugenommen. Im Jahr 2013 entschied Rolf Benkert deswegen auch, aus dem operativen Geschäft auszusteigen. Er fragte seinen Sohn Dirk, der damals bei Köln wohnte, ob er nicht zusammen mit seinem Bruder das Autohaus führen wolle. Dieser stimmte nach kurzer Bedenkzeit zu und kehrte zurück ins Altenburger Land.

Der Seniorchef steht trotzdem noch halbtags im Laden. „Er ist die gute Seele und kümmert sich vor allem um Spezialaufgaben. Bei schwierigen Reparaturen findet er oft den Fehler im Detail“, sagt sein 34-jähriger Sohn Dirk. Zum offiziellen Firmenjubiläum im kommenden Monat wird die IHK dem Unternehmen eine Urkunde überreichen.

Von Pia Siemer