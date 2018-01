B 93: Anwohner und Straßen leiden unter der Umleitung wegen Brückenbaus in Lehndorf

Der wegen der gesperrten B 93 in Lehndorf umgeleitete Fahrzeugverkehr sorgt für Ärger auf den Schleichwegen. Besonders schwer hat es die Neue Welt in Lehndorf erwischt. Bürger in Mockzig fordern mit einer Unterschriftensammlung eine Verlegung der Umleitungsstrecke. Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) sieht im Moment noch keinen Handlungsbedarf.