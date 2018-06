Altenburg

Die Stadt Altenburg bekommt eine neue Großbaustelle. Nach Abschluss des Regenüberlaufbeckens am Großen Teich erneuert der Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg (Waba) ab Anfang August Kanäle in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Darüber informierte Waba-Werkleiter Martin Wenzel am Donnerstagmittag auf einer Pressekonferenz. Das rund eine Million Euro teure Projekt wird die Poliklinik über etwa anderthalb Jahre vom Verkehr abschneiden.

Weitere Einschränkungen in angrenzenden Straßen

Das ist aber nicht die einzige Verkehrseinschränkung, mit der Autofahrer im Altenburger Bahnhofsviertel in den nächsten Monaten rechnen müssen. So wird parallel zur Sperrung der Bach-Straße auch die Kanalstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein. Zudem hat sich herausgestellt, dass die angrenzende Gewölbebrücke über die Blaue Flut an der Kreuzung Bach-/Gabelentzstraße so heruntergewirtschaftet ist, dass künftig Laster über zwölf Tonnen nicht mehr darüber fahren dürfen. Sie müssen weiträumig ausweichen.

Von Thomas Haegeler