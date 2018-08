Im Oktober und November nehmen die Drittklässler von zwölf Grundschulen erstmals an einem landesweiten Fitnesstest teil. Das kündigte KSB-Geschäftsführer Ulf Schnerrer am Dienstag vor der Presse an. Dabei wurde ebenso der neue Kalender für die Schulsportwettbewerbe und Kreisjugendspiele vorgestellt.