Altenburg/Schmölln. Die Arbeiten zu Erneuerung und Umbau der Bahnstrecken zwischen Paditz und Lehndorf schreiten zügig voran. Während bereits 2014 die Kornhausbrücke und der Güterschuppen in Lehndorf zurückgebaut wurden und 2015 Gleisanlagen im Bahnhof Lehndorf sowie Richtung Gößnitz erneuert wurden, wird nun im nächsten Bauabschnitt der alte Gleisbereich zwischen Lehndorf und Paditz außer Betrieb genommen und der Schienenverkehr auf das erneuerte Gleis verlagert. Im weiteren Verlauf sollen schließlich noch die Straßenbrücke in Lehndorf erneuert sowie das Weichentrapez im dortigen Bahnhof mit einer neuen Oberleitungsanlage ausgestattet werden. Zudem wird Paditz an das elektronische Stellwerk in Lehndorf angeschlossen.

Im Zuge der Baumaßnahmen müssen sich Bahnreisende an diesem Wochenende auf Einschränkungen gefasst machen. Um die Arbeiten durchzuführen, muss der betreffende Streckenabschnitt von Freitag 22 Uhr bis Sonntag 4 Uhr voll gesperrt werden.

Das hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Auf der Verbindung der Linien S5 und S5X verkehrt zwischen Altenburg und Gößnitz ein Busersatzverkehr. Gleiches gilt für die Züge der Linie RE 3, die zwischen Schmölln und Altenburg ebenfalls durch Busse ersetzt werden.

Reisende sollten die Einschränkungen in ihrer Reiseplanung beachten, rät die Bahn. Gegebenenfalls solle auf eine frühere Verbindung ausgewichen werden, um Anschlusszüge rechtzeitig erreichen zu können. Auch die Mitnahme von Fahrrädern und Kinderwagen sowie die Beförderung von Rollstuhlfahrern sei durch den Busverkehr nur eingeschränkt möglich.

Informationen zu Abfahrts- und Ankunftszeiten sind neben den Aushangtafeln an den Bahnhöfen auch unter Tel. 0180-6996633 und im Internet unter www.deutschebahn.de/bauinfos erhältlich.

Von Bastian Fischer