Bahnhaltepunkt Altenburg-Nord unter dem Hammer

Altenburg/Leipzig. Bei der Herbstauktion der sächsischen Grundstücksauktionen AG am Freitag, dem 25. August, im NH-Hotel an der Leipziger Messe kommt ein Objekt aus dem Altenburger Ortsteil Zschernitzsch unter den Hammer. Ab einem Startgebot von 500 Euro kann man den ehemaligen Haltepunkt Altenburg-Nord der Bahn erwerben.

Laut Beschreibung auf der Internetseite des Auktionshauses handelt es sich um ein 110 Quadratmeter großes Grundstück mit 50 Quadratmetern Nutzfläche in sanierungsbedürftigem Zustand. Der Haltepunkt liegt in der Oberzetzschaer Straße. Vor allem das Dach ist laut Beschreibung in einem desolaten Zustand.

Bei der Auktion in Leipzig, die ab 10 Uhr beginnt, kommen Immobilien aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Thüringen unter den Hammer. 17 von ihnen stehen in Thüringen.

Bei einem weiteren Termin am 29. August im Dresdener Dorint-Hotel werden ab 11 Uhr Gebäude und Flächen aus Sachsen und Bayern angeboten.



Von Tatjana Kulpa