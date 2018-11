Regis-Breitingen/Altenburg

Jetzt wird es ernst an der Bahnstrecke in Regis-Breitingen. Zwischen dem 19. und dem 26. November wird die Brücke über der Forststraße ausgetauscht. Ein Ersatzbau rückt an ihre Stelle. In dieser Zeit müssen Bahnreisende an diesem Haltepunkt auf den Bus umsteigen. Das Vorhaben beendet eine weitere Phase in der langwierigen Sperrung der Forststraße.

Sieben Tage Sperrung

Die Arbeiten zur Modernisierung des Abschnitts Neukieritzsch–Regis-Breitingen der Sachsen-Franken-Magistrale laufen seit Juni 2017, hat die Deutsche Bahn am Donnerstag mitgeteilt. Dabei werden unter anderem Gleis-, Weichen- und Oberleitungsanlagen sowie Bahnsteige erneuert. Und eben die Brücke in Breitingen. Für sie wird der Betrieb auf diesem Streckenstück am Montag, 19. November, bereits vier Uhr eingestellt.

In den sieben Tagen Sperrung wird das derzeit noch befahrene Bauwerk abgerissen. Es erfolgen Bauarbeiten, ehe die neue Brücke an die richtige Stelle eingeschoben wird, heißt es weiter. Diese wird seit Wochen von der Firma Grötz aus der Gemeinde Kabelsketal (Sachsen-Anhalt) nur wenige Meter entfernt vorgefertigt. Sie kann dann auf Stahlschienen in die Dammlücke bewegt werden. Schließlich werden die Gleisanlage und die Oberleitung wieder aufgebaut.

Längere Reisezeit durch Busverkehr

Bahnreisende müssen entsprechend mit Einschränkungen rechnen. So verkehrt vom 19. November (4 Uhr) bis zum 22. November (23.30 Uhr) zwischen Neukieritzsch und Gößnitz ein Bus-Ersatzverkehr. Gleiches gilt vom 23. November (10 Uhr) bis 26. November (3.30 Uhr) zwischen Neukieritzsch und Altenburg. Um Anschlusszüge sicher zu erreichen, empfiehlt die Bahn, auf frühere Verbindungen auszuweichen. Auch die Mitnahme von Fahrrädern und Kinderwagen ist nur eingeschränkt möglich.

Am Montag, den 26. November, soll die Brücke in Betrieb genommen, ein Gleisabschnitt dann wieder hergestellt sein. Die komplette Freigabe der zweigleisigen Strecke erfolgt dann laut Bahn am 3. Dezember.

Von Olaf Krenz und Bastian Fischer