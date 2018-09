Lehndorf

Am morgigen Donnerstag geht auf der Bahnstrecke Altenburg–Gößnitz gar nichts mehr. Die Trasse ist von 4.30 bis 20.30 Uhr für den Zugverkehr gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit. Die Ursache für diesen Einschnitt ist großer Natur: Das neu errichtete Brückenbauwerk in Lehndorf wird eingehoben. Die gewaltige Stahlkonstruktion wurde in den vergangenen Wochen neben der Bahnstrecke Stück für Stück zusammengesetzt. Jetzt, da sie fertig ist, soll sie per Kran an der richtigen Stelle platziert werden – auf den bereits vorbereiteten neuen Stützmauern. Die Stabbogenbrücke führt in Lehndorf die Bundesstraße 93 über die Bahngleise. Sie ist breiter und höher als das Vorgängerbauwerk, das abgerissen wurde. Die Verbreiterung ist im Zuge des Ausbaus der Sachsen-Franken-Magistrale nötig. Betroffen von der Sperrung am Donnerstag ist die S-Bahn-Linie S 5/ S 5X. Die Züge werden durch Busse ersetzt.

Infos zu Fahrplanänderungen gibt es an den Aushängen auf den Bahnhöfen, im MDR- Videotext auf Texttafel 739 und im Internet unter www.deutschebahn.com/bauinfos.

Von OVZ