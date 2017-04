Altenburg. Zu einem Wohnungsbrand wurden am Montag gegen 12.25 Uhr die Altenburger Feuerwehren in die Külzstraße gerufen. Vor Ort stand auf einem Balkon im Obergeschoss abgestelltes Lagergut in Flammen. Gelöscht war das Feuer binnen weniger Minuten von den sieben eingesetzten Berufsfeuerwehrleuten, die von Freiwilligen Kameraden aus Altenburg sowie Rositz unterstützt wurden. Schon gegen 12.45 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen, bei dem niemand zu Schaden kam. Auch der Bewohner nicht, der zum Zeitpunkt des Feuers nicht daheim war. Zur Ursache und zur Schadenshöhe ermittelt die Polizei. „Die genaue Ursache muss noch festgestellt werden, möglicherweise könnte aber eine nicht gelöschte Zigarette Ursache gewesen sein“, so Marleen Wedel von der Polizei.

Von jw