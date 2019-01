Altenburg

Zum Jahreswechsel hatte die Polizei gut zu tun. Die Mischung aus Alkohol und außer Kontrolle geratenem Feuerwerk zog einige Einsätze nach sich.

Durch Rakete verletzt

Am schwerwiegendsten war dabei wohl das Geschehen auf dem Altenburger Markt, wo kurz nach Mitternacht Unbekannte wild mit Raketen herumschossen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, nachdem dort gegen 0.05 Uhr eine durch einen Raketenquerschläger verletzte Person angezeigt worden war. Allerdings seien die Verursacher zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auffindbar gewesen. Eine 16-Jährige, die Brandverletzungen durch Raketenteile erlitten hatte, erstattete später in der Polizeiinspektion Anzeige. Es wird jetzt wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

Körperverletzung am Nordplatz

Gegen 0.30 Uhr musste die Polizei zum Nordplatz ausrücken, um einer weiteren Körperverletzung nachzugehen. Dort waren Jugendliche aneinander geraten, einer wurde mit einem Schlagstock am Kopf verletzt. Die Platzwunde musste ärztlich behandelt werden.

Hinzu kamen in der Silvesternacht eine Reihe von Sachbeschädigungen – unter anderem am Schmöllner Bahnhofplatz, wo an der erst kürzlich eröffneten Bücherzelle Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen und einen Böller ins Innere geworfen haben, wodurch mehrere Bücher beschädigt wurden.

Mehrere Feuerwehr-Einsätze in der Skatstadt

Für die Feuerwehren im Landkreis verlief der Jahreswechsel vergleichsweise ruhig. Nur in Altenburg hatten die Floriansjünger viel zu tun. „Insgesamt fielen neun Einsätze an“, bilanzierte Altenburgs Feuerwehrchef Meik Zimny. Zwischen dem 31. Dezember, 20.30 Uhr, und dem Neujahrstag, 8 Uhr, brannten aufgrund von Feuerwerkskörpern Müllkörbe, Container und Unrat. Gegen 0.20 Uhr wurde ein Balkonbrand in der Stauffenbergstraße gemeldet. Auslöser sei auch hier vermutlich eine fehlgeleitete Rakete gewesen. „Hier konnten Bewohner schon selbst löschen und Schlimmeres verhindern“, berichtete Zimny. Die ebenfalls alarmierten freiwilligen Kräfte aus Altenburg und Rositz konnten die Anfahrt deshalb abbrechen.

Von Jörg Wolf