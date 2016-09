Rositz. Der Ballermann-Spaß findet am nächsten Freitag in Rositz statt: Mickie Krause kommt! Der Sänger gehört zu den Top-Stars der Mallorcaszene. Seit 1999 wird der 46-Jährige jede Saison gebucht. Inzwischen hat er eine lange Liste von Hits – möglicherweise sogar die umfangreichste von allen Ballermann-Party-Acts – vorzuweisen. Bei der 25. Kirmes in Rositz wird der Blödelbarde am Freitag, dem 16. September, unter Beweis stellen, dass seine Musik mit vielsagenden Titeln wie „Zehn Nackte Friseusen“, „Schatzi schenk mir ein Foto!“ oder „Finger weg von Sachen ohne Alkohol“ auch in Thüringen für Stimmung sorgen.

Nicht nur bei Fans von Hochkultur und Klassik ist Mickie Krause umstritten, angesichts der Texte mit wenig Tiefgang und der eher einfach gestrickten Schlagermusik. Aber der Sänger hat auch eine außerordentliche große Anhängerschaft, die eben genau das schätzt. Erst am vergangenen Wochenende trat er mit anderen Musikern bei der „Ole auf Schalke 2016“ vor sage und schreibe 40 000 Zuschauern auf. „Auch bei uns läuft der Vorverkauf gut, wenn es so weitergeht, ist das Konzert in ein paar Tagen ausverkauft“, sagt der Mitausrichter der Rositzer Kirmes, Uwe Patzelt, zufrieden.

Ganz anders als beim ersten Mal, wie sich Patzelt erinnert. 2008 engagierte er bereits Mickie Krause für die Kirmes. Seinerzeit war der Sänger längst kein Shootingstar mehr. Immerhin hatte er bis dahin bereits ein Dutzend Titel in den deutschen Verkaufscharts platzieren können. Ungeachtet dessen war das Konzert vor acht Jahren in Rositz, was die Zahl der Besucher angeht, ein Reinfall. Mittlerweile weiß Veranstalter Patzelt auch warum: „Die Leute haben nicht erwartet, dass das Original bei uns auftritt, viele dachten, es kommt lediglich ein Double.“ Um so größer war deren Enttäuschung, als sie ihren Irrtum bemerkt haben, erzählt Patzelt.

Was lag dann näher, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und Krause ein zweites Mal zu buchen. „Es kommt kein Doppelgänger, sondern wirklich Mickie Krause“, betont Patzelt noch einmal, obwohl sich das angesichts des gut laufenden Vorverkaufs diesmal wohl weitestgehend herumgesprochen haben sollte. Die 13 Euro Eintritt für den Freitagabend müssen übrigens „nur“ für die Mallorca-Party im Festzelt gezahlt werden. Der Zugang zum Kirmesgelände mit Rummel und diesmal sogar Riesenrad, wo am Freitag auch Feuershow und Flammenwerfer zu erleben sein werden, ist frei.

Musikalisch gibt es aber nicht nur Mickie Krause an den vier Kirmestagen. Bereits am Donnerstag spielt in bewährter Weise zur Doppeldeckerparty Biba und die Butzemänner. Am Sonnabend, dem 17. September, lässt die fränkische Kirmes-Band Aischzeit die Zeltwand wackeln, und am Sonntag wird dort ab 15 Uhr der erste Vollmershainer Schalmeienverein ein über zweistündiges Konzert geben, für das der Eintritt frei sein wird. Die DJ-Teams Golden Toys oder Supadizko werden am Kirmeswochenende im Zirkuszelt neben anderen Tanzmusik für das jünger Publikum bieten.

Handgemachte Musik vom Volkslied bis zum Gassenhauer gibt es ferner auf dem Festplatz und beim Kirmesumzug. Unter anderem kann der Spielleuteunion Frisch voran, dem Jugendblasorchester Lucka, dem Fanfarenorchester Erfurt, der Gwärschläschor-Gugge aus Böhlen und den Trommlern von Como Vento zugehört werden.

Von Jörg Reuter