Am Sonnabend und Sonntag hatte der Verein Barbaren Podegrodici im Botanischen Erlebnisgarten in Altenburg sein Lager aufgeschlagen. In der kleinen Parkanlage ließen sich die Vereinsmitglieder bei alten Handwerkstechniken über die Schulter schauen. Zudem lud der Botanische Garten zum Herbstspaziergang mit Kaffee und Kuchen ein.