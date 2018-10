Altenburg

Das lange Gezerre um den Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen, der industriefreundliche Diesel-Deal und andere Streitigkeiten belasten die Regierungskoalition in Berlin. Doch der GroKo-Zoff bringt auch die Mitglieder von CDU und SPD an der Basis im Altenburger Land auf die Palme. Sie sehen dadurch eine steigende Politikverdrossenheit bei den Menschen im Kreis, worunter letztlich ihre Arbeit schwerer wird.

Für Windischleubaer Bürgermeister sind Berliner Parteichefs zu abgehoben

Einer der schärfsten Kritiker ist der Windischleubaer Bürgermeister Gerd Reinboth. „Das ist doch nur noch peinlich, was dort abgeht“, ärgert sich der Unionsmann. Es muss sich niemand wundern, dass wegen „diesem Affentheater die Politikverdrossenheit zunimmt“ und viele anfangen, weiter rechts zu wählen. Auch die Abwahl des CDU-Bundestagsfraktionschefs Volker Kauder zeige ihm, dass die Tuchfühlung der Parteioberen zur Basis nicht mehr vorhanden ist und man die Stimmung dort nicht richtig kennt. Denn die Bundestagsabgeordneten bekommen mit, was in ihren Wahlkreisen los ist. „Wir sagen denen das ja“, betont Reinboth.

Zum Beispiel finden regelmäßige Treffen mit dem für das Altenburger Land zuständigen CDU-Abgeordneten Volkmar Vogel statt. „Dem sagen wir, wie solche Streitereien über Maaßen oder Probleme mit der Integration hier ankommen“, so Reinboth weiter. Es komme einem oft so vor, dass die Parteichefs in Berlin ziemlich abgehoben sind, ärgert sich das Mitglied des CDU-Kreisvorstands. Etwa beim Thema Maaßen. „Wenn er Mist gebaut hat, muss er rausfliegen, wenn nicht, hat Seehofer Recht. Die ganze Eierei dazwischen versteht die Bevölkerung überhaupt nicht mehr.“

SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzender beschwert sich bei Andrea Nahles

Noch deutlicher wird SPD-Kreistagsfraktionschef Dirk Schwerd. Er hat sich bei seiner Bundesvorsitzenden Andrea Nahles sogar in einer E-Mail wegen der Causa Maaßen beschwert. Über die Rolle rückwärts der SPD habe er sich aufgeregt, sagte Schwerd. Denn der Volkswille dazu sei zu spät erkannt worden. Außerdem sei es unmöglich, dass zunächst ein SPD-Staatssekretär im Innenministerium geopfert werden sollte, nur um Maaßen einen neuen Posten zu verschaffen. Deswegen habe er Nahles mitgeteilt, dass er sich von ihr nicht mehr vertreten fühlt. „Und das ist sehr traurig.“

Allerdings habe Maaßen nur das Fass zum Überlaufen gebracht, erklärte Schwerd. Schon die Errichtung von Flüchtlingslagern außerhalb der EU stehe gegen die SPD-Programmatik. Auch das zeige, dass eigene Positionen nicht verteidigt werden und dass sich die Partei auf Bundesebene nur an die Große Koalition klammere. „Die GroKo hilft nur Funktionären und nicht den Menschen“, so Schwerd. Dafür werde die SPD nächstes Jahr die Quittung bei den Wahlen bekommen, weil die Basis aus Berlin ständig Nackenschläge bekomme. Deswegen sei der Frust vor Ort überall zu spüren. Auch weil die versprochene Erneuerung nicht stattfinde. Der einzige Lichtblick sei das von der SPD auf den Weg gebrachte „Gute-Kita-Gesetz“. Das allein sei aber zu wenig, um die Menschen davon zu überzeugen, dass die SPD deren Probleme löst.

OB André Neumann appelliert an Bürger

Auch Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann treibt das Handeln der GroKo Sorgenfalten auf die Stirn. „Ich sehe das Problem, dass die schlechte Kommunikation mancher Entscheidungen und das Rumgeier wie bei Maaßen das Potenzial haben, uns das Leben miteinander schwer zu machen“, sagte der CDU-Politiker. Daher appelliere er an die Bürger, Lokal- und Bundespolitik voneinander zu trennen. „Lasst uns hier unten gemeinsam das Beste für die Stadt und den Kreis machen, statt uns durch Dinge, mit denen ich keineswegs immer einverstanden bin, auseinander zu dividieren.“

Altenburger SPD-Frau plädiert für mehr Bürgernähe an der Basis

Ähnlich sieht es die frühere Altenburger OB-Kandidatin Katharina Schenk, die Streit prinzipiell für gut hält, um voranzukommen. „Aber wenn die Große Koalition nur durch Gezänk auffällt, erschüttert das das Grundvertrauen der Menschen in Politik und schürt Verdrossenheit“, sagte die SPD-Politikerin. Schließlich erwarten die Bürger Lösungen. Mit Blick auf Maaßen frage sie sich, was die drei Parteichefs „da getrunken haben, um zu dieser Lösung zu kommen“. Auch sie empfinde Entscheidungen „absurd an vielen Stellen“, wie etwa beim Diesel-Deal. „Aber kommunale Politik ist Vor-Ort-Politik und hat nicht viel mit der Bundespolitik zu tun“, erklärte sie und empfiehlt, „Bürgernähe zu schaffen“. Das solle durch direkte Gespräche und mehr Engagement in Vereinen und Initiativen geschehen, um zu zeigen, wie „Lösungen aussehen oder um transparent zu machen, warum es manchmal keine Lösung gibt“.

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler