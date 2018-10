Meuselwitz

Die Stadtverwaltung an der Schnauder leidet weiter unter zu wenig Mitarbeitern. Das erklärte Bürgermeister Udo Pick (BfM) auf eine entsprechende OVZ-Anfrage. Dies betrifft insbesondere das Bauamt, wo drei von acht Stellen nicht besetzt sind, was einer Ausfallquote von 37,5 Prozent entspricht. Geschuldet sei dies drei langzeiterkrankten Mitarbeitern, darunter befindet sich auch die Amtsleiterin selbst. Das Landratsamt hatte daraufhin eine Fachkraft an die Schnauder entsandt. Sie war zuletzt allerdings nur an zwei Tagen in der Woche anwesend. Doch auch diese Hilfe läuft Ende des Monats aus, erklärte Pick. Er wisse nicht, wie es weitergehe und ob die Kreisbehörde ihre Unterstützung fortsetze und bezeichnete die Situation insgesamt als wenig zufriedenstellend.

Keine Verlängerung angezeigt

Offensichtlich hat Meuselwitz aber bislang auch nicht darum gebeten, dass die Hilfe ab November verlängert wird. „Seitens der Stadt Meuselwitz wurde der Kreisverwaltung bis zum heutigen Tag keine Verlängerung der Abordnung angezeigt“, erklärte eine Sprecherin des Landratsamtes auf die OVZ-Anfrage, ob die Unterstützung ab November fortgesetzt wird.

Befristete Stellen will niemand

Auch die Bemühungen des Rathauses haben wenig oder kaum gefruchtet, neues Personal zu gewinnen. Es wurden Stellen in mehreren Medien ausgeschrieben und Telefonate mit anderen Stadtverwaltungen geführt. Es sei aber nahezu unmöglich, jemanden mit einer entsprechenden Qualifikation zu finden, der sich auf eine befristete Anstellung in Meuselwitz einlasse, hieß es. Die drei kranken Kollegen würden ja irgendwann zurückkommen. Von den etwa zehn eingegangenen Bewerbungen hätte sich nicht einer auf eine solche Befristung eingelassen.

Zwei Neueinstellungen

Allerdings würde es zum 1. Dezember eine Neueinstellung im Bauamt geben, sagte der Bürgermeister. Ebenso könne eine Stelle in der Meldestelle neu besetzt werden, wo zum 1. Januar eine Mitarbeiterin in Rente geht.

Das Thema Personalnot beschäftigt das Rathaus schon lange. Mittelfristig wolle man mit einer ganzen Reihe Maßnahmen dem Problem Herr werden, hatte Pick im Juni erklärt. Die Streichung freiwilliger Leistungen, um Personalressourcen zu schaffen, eine klarere Aufgabenzuordnung und Vernetzung der Ämter und eine Freilenkung der Führungskräfte seien mögliche Ansätze.

Von Jens Rosenkranz