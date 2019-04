Meuselwitz

Es lässt sich inzwischen nicht mehr übersehen: Es geht voran in Sachen Hochwasserschutz und Baugeschehen in Zipsendorf. Insbesondere die Arbeiten an der Brücke über die Schnauder nehmen immer konkretere Formen an. Und tatsächlich ist bei dem Meuselwitzer Großprojekt in den zurückliegenden Wochen vieles geschehen.

So sind mittlerweile nicht nur die Arbeiten an der Hochwasserschutzwand weitgehend abgeschlossen. Auch die Spundwände sind gesetzt und beschichtet, die zugehörigen Abdeckungen angebracht, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Ebenfalls umgesetzt sind die Arbeiten im Wiesenweg, die nötigen Maßnahmen am Entwässerungsgraben und der Flutmulde befinden sich auf der Zielgeraden. Lediglich einige Restarbeiten wie etwa die Herstellung des Abflussprofils und zugehörige Geländeanpassungen sowie der Wegebau müssen noch umgesetzt werden.

An der Brücke selbst wird dagegen mit Hochdruck gearbeitet. Hier konnten bereits die Fertigteilplatten für den Brückenüberbau verlegt werden, auch die Betonage ist bereits erfolgt. Derzeit konzentriere man sich vor allem auf die nötigen Straßenbauarbeiten sowie die entsprechenden Rampen zur Brücke, heißt es hierzu aus dem Rathaus.

Damit biegt das Großprojekt nach einigen Verzögerungen in den vergangenen Monaten langsam aber stetig auf die Zielgerade ein. Läuft alles nach Plan, sollen die letzten Arbeiten in der Woche vom 20. Mai erledigt sein.

Von bfi