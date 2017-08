Bauende für Johannisgraben in Altenburg verzögert sich um zwei Wochen

Für den weiteren Ausbau des Johannisgrabens in Altenburg fehlen Pflastersteine, Borde, Rinnsteine und Gehwegplatten. Ursache dafür ist die Schließung von Steinbrüchen in China. Die zuständige Baufirma will die damit verbundene Verzögerung jedoch auf zwei Wochen begrenzen. Altenburg kennt solche Lieferschwierigkeiten.