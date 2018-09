Altenburg

Einer der Höhepunkte beim „Tag der Altenburger“ am 7. Oktober wird das Bauernreiten sein. Letztmals fand dieser prunkvolle Umzug mit hunderten Trachtenträgern, Pferden und Kutschen im Jahr 2012 statt. Erstmals in zeitgenössischen Niederschriften überliefert ist so ein Bauernreiten vor ziemlich genau 200 Jahren: Am 25. September 1818 wird erstmals über so ein prächtiges und den Stolz wie Reichtum der Altenburger Bauernschaft repräsentierendes Bauernreiten anlässlich des Besuchs des Herzogs August von Sachsen-Gotha-Altenburg als „Zug der berittenen Landbauern“ berichtet. Damit ging es als erster Umzug dieser Art in die Geschichte ein. „Obwohl man davon ausgehen kann, dass es das Bauernreiten schon vorher gab, darüber aber leider keine Belege mehr existieren“, meint Christian Klau.

Mit dem Verein der Altenburger Bauernhöfe zeichnet Klau verantwortlich für die Neuauflage am 7. Oktober, was gleichzeitig das 27. Bauernreiten seit jenem im Jahr 1818 ist. Allein schon die kleine Zahl dieser Umzüge verdeutlicht, dass es nur zu besonderen Anlässen solche Umzüge gab.

Vorfreude auf Festumzug ist riesig

Das bevorstehende Bauernreiten mit 70 Pferden, 27 Kutschen, Wagen und Handwagen sowie 350 Mitwirkenden bildet an jenem Sonntag den krönenden Abschluss des großen Festumzugs, an dem insgesamt 1200 Menschen mitwirken, die in verschiedenen Blöcken auch das Thüringer Trachtenwesen sowie die Landwirtschaft in Szene setzen werden.

Nicht nur bei Christian Klau ist die Vorfreude auf das Aufleben dieser alten Altenburger Tradition riesig, wenngleich es auch ein immenser Aufwand ist, um für den Zug ausreichend Reiter sowie Kutschen zu organisieren. „Es gibt davon leider immer weniger“, sagt er. Klau befasst sich mit den Altenburger Traditionen und lebt diese auch aktiv auf seinem restaurierten Vierseithof in Lehma: „Das Altenburger Bauernreiten als alter Hochzeitsbrauch ist in ganz Deutschland einzigartig. Er ist Ausdruck einer stolzen wie reichen Bauernschaft, wie sie hier verbreitet war“, so Klau. Welchen hohen Stand die Bauernschaft hierzulande hatte, zeigt sich auch an den prachtvollen Trachten von Malcher und Marche sowie den Vierseithöfen.

Nur leider wurden diese alten Bräuche und Traditionen mit dem Machtantritt der Nazis und auch später in DDR-Zeiten nicht weiter gepflegt und gerieten mehr und mehr in Vergessenheit. Das letzte große Bauernreiten fand beispielsweise 1933 statt, ehe es erstmals zum Altenburger Altstadtfest 1995 wieder neu auflebte. „Trachten, Mundart, die typischen Spezialitäten – all dies war im Laufe der Jahre bis auf wenige Ausnahmen komplett in Vergessenheit geraten“, erinnert sich Christian Klau, der eigentlich alles andere als ein eingefleischter Altenburger ist. Aber schon seit seiner Kindheit in Westberlin wurden ihm bei den dortigen Pfadfindern die hierzulande so reichen Bräuche nahegebracht.

Auf Umwegen auf die Tradition gestoßen

„Der damalige Begründer der Pfadfindergruppe war einer der ehemaligen Schüler an der Karl-Marx-Oberschule in Altenburg, die Anfang der 1950er-Jahre gegen das Regime Widerstand leisteten und in den Westen fliehen mussten. Er hat uns immer von diesen reichen Traditionen der Altenburger Bauern erzählt und mein Interesse geweckt. 1994 sind wir nach Lehma gezogen“, zeichnet Klau seinen ungewöhnlichen Weg zum Traditionswahrer im Verein Altenburger Bauernhöfe nach.

Am 7. Oktober wird Christian Klau auch wieder beim Bauernreiten dabei sein. „Wie bei jeder der acht Auflagen, die es seit der Wende wieder gegeben hat“, betont er. Gezeigt werden die historischen Elemente dieses Hochzeitszuges mit Vorreitern, Hochzeitsbittern, dem Paar sowie den geladenen Gästen.

Darunter soll diesmal auch wieder eine Figur aus dem Altenburger Land sein, die ein sprichwörtliches Unikat ist, aber sogar Weltruhm erlangte. Nur hierzulande geriet Tante Droll, alias Sebastian Melchior Pampel, in Vergessenheit. Der soll aus Langenleuba stammen und trotz seiner als „drollig“ empfundenen Erscheinung mit korpulenter Statur und Fistelstimme ein berühmter Westmann gewesen sein. Karl May verewigte ihn in seinem „Schatz am Silbersee“, wo er ihn am Erlös der Silbermine beteiligte und wohlhabend in seine altenburgische Heimat heimkehren ließ. „Sogar im Buch sprich Tante Droll Altenburgisch und wollte sich später hier einen Bauernhof kaufen“, weiß Klau.

Von Jörg Wolf