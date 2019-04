Altenburg

Schweres Gerät rückte am Dienstagnachmittag am Lindenau-Museum an: Per Kran wurde ein alter Seefracht-Container hinter dem Kunsttempel an der Gabelentzstraße an seinen Bestimmungsort gehoben. Der „Bauhaus-Container“ bildet in den kommenden Tagen einen weiteren Baustein des Bauhaus-Jubiläums, das auch in Altenburg mit Ausstellungen und Aktionen gewürdigt wird.

Container erhält farbenfrohe Hülle

Nun wird der Behälter zunächst von einem Team um den Leipziger Theatermaler Christoph Kukla, Maler Markus Bläser und Susann Schade, die die Bauhauswerkstätten im Studio Bildende Kunst leitet, vorbereitet, um ab Donnerstag von Jugendlichen aus dem Studio von außen farbig gestaltet zu werden. Pünktlich zum Thüringer Jugendkunstschultag am Sonnabend sind dann Kinder und Jugendliche gefragt, sich mit dem Innenleben des Containers zu befassen.

Kinder setzen Zukunft praktisch um

Unter dem Projekttitel „Home Sweet Home“ sollen sich die Teilnehmer kreativ und praktisch der Frage „Wie wollt ihr leben und wohnen?“ widmen. „Dabei können Wohnaccessoires, Lampen, Regale oder Stühle entstehen“, zählt Studio-Leiterin Ulrike Weißgerber nur einige der Möglichkeiten auf. Ein Ansatz der ganz bewusst gewählt wurde, war doch auch die Gründungszeit des Bauhaus geprägt von intensiver Auseinandersetzung mit der Zukunft, so Projektleiter Jörg Wagner.

Bis zum 14. Mai verbleibt der Bauhaus-Container in Altenburg, anschließend macht er bis Oktober an neun weiteren Orten in Thüringen Station. Wer sich am Jugendkunstschultag einbringen möchte: Das komplette Programm findet sich auf lindenau-museum.de.

Von Bastian Fischer