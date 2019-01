Die Johanniter haben an der Eisenberger Landstraße in Göllnitz eine neue Rettungswache in Betrieb genommen. Mit ihr wird umgesetzt, dass nicht mehr als 14 Minuten vom Absetzen des Notrufs bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort vergehen dürfen. Diese Zeitspanne wurde bislang oft nicht eingehalten.