Altenburg

Hiobsbotschaft für die Stadtverwaltung: Das Altenburger Rathaus weist gravierende Baumängel auf und muss deswegen notgesichert werden. Darüber informierte Oberbürgermeister André Neumann (CDU) am Donnerstag die Presse. Konkret heißt das, dass der Renaissancebau am Markt in den nächsten Tagen eingezäunt wird – und zwar für mindestens ein Jahr. Die Absperrung hat einen Mindestabstand von 2,50 Metern zum Gebäude.

„Bei einer Beschauung im Sommer sind Mängel offenbar geworden, die Notsicherungsmaßnahmen nötig machen“, erklärte der OB. Von den Problemen seien vor allem das Dach, aber auch die Fassade betroffen. Um die drängendsten Arbeiten durchzuführen, seien 20 000 bis 30 000 Euro nötig, möglicherweise auch deutlich mehr. „Ich weiß aber noch zu wenig, um sagen zu können, was da noch dazu kommt.“ Nun wolle man sich eine Zweitmeinung einholen. Zum Thema gab es am Donnerstagnachmittag bereits eine Sitzung im Rathaus.

Von Thomas Haegeler