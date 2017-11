Baumschäden durch Sturm – Kriebitzscher Eltern bleiben besorgt

Kriebitzsch. Die Herbststürme der vergangen Tage haben zu keinem erneuten Windbruch bei den Bäumen am Kindergarten in Kriebitzsch geführt. „Nur ein paar dünne Zweige sind runtergefallen, aber nichts Größeres“, erklärt Bürgermeister Bernd Burkhardt (Die Linke) auf OVZ-Anfrage. Die Einschätzung des Kriebitzscher Gemeindechefs vor einiger Zeit, dass die Bäume gesund sind, war offenbar nicht ganz falsch. Dennoch sind manche Eltern davon nicht wirklich beruhigt. Einfach so den Bauhofleuten und der Einschätzung des Bürgermeister vertrauen, reicht ihnen nicht, bestätigt Elternbeirat Sebastian German. „Und ich gehöre auch zu denen“, betont er.

Wie berichtet, hatte die Eltern ein großer und schwerer Ast aufgeschreckt, der vor einigen Wochen dort im Garten der Kita landete, wo sonst die Mädchen und Jungen spielen. Zwei Mütter beklagten den Vorfall auch im Gemeinderat, woraufhin Bürgermeister Burkhardt sinngemäß erklärte: Sichtkontrollen hätten ergeben, dass keine weitere Gefahr bestehe. Und er versicherte zudem, dass der Baum wie alle Bäume, für die die Gemeinde verantwortlich ist, regelmäßig von ihm und den Bauhofleuten kontrolliert werde. Ein Sachverständiger sei nicht nötig und auch sehr teuer, erklärt Burkhardt. „Abgesehen davon haben wir aber auch schon den Rat von Förster Wolfgang Paritzsch eingeholt“, so Burkhardt weiter.

Der Bürgermeister, der Bauhof, ein Förster im Ruhestand – das wundert Sebastian German. „Meiner Meinung nach hängt da auch noch Totholz in der Krone. Der Baum müsste einfach Mal von einem Sachverständigen begutachtet und verschnitten werden“, fordert der Vorsitzende des Elternbeirats. Ausdrücklich betont er aber, gegen ein Fällen der Bäume zu sein. Jedoch könne es nicht sein, dass die Einschätzung auf so informellem Niveau von nicht entsprechend ausgebildeten und anerkannten Sachverständigen abgewickelt werde. Dafür müsse es doch ein Vorschrift geben.

Nicht wirklich: Abgesehen von ein paar DIN-Normen, die sich mit der Baumpflege befassen, gibt es keine Vorschrift, die etwa einen Bürgermeister gewissermaßen zwingen würde, einen Baumgutachter zu beauftragen. „Die Haftung für eine von einem Baum ausgehende Gefahr ist grundsätzlich dem Grundstückseigentümer auferlegt“, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Die Basis sei das Bürgerliche und nicht das Öffentliche Recht. Im Klartexte heißt das: Egal, ob der Baum auf privatem oder Gemeindeland steht – jeder ist für seinen Bäume selbst verantwortlich. Insofern ist offensichtlich aus rechtlicher Sicht nichts zu bemängeln, wenn Bürgermeister und Bauhof nachschauen.

Von Jörg Reuter