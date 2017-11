Bedroht und belästigt: Weißer Ring hilft junger Mutter aus dem Altenburger Land

Altenburg. Wiedersehen macht Freude: Für die Übergabe des Spendenschecks kehrten Elke Hörügel und Andrea Graupner vom Weißen Ring an jenen Ort zurück, an dem das Geld zusammenkam. Vor der Rechtsanwaltskanzlei Wagner Brandhoff Viertel nahmen die Mitarbeiterinnen des Opferhilfevereins jüngst von Rechtsanwalt Sten Wagner und Lions-Club-Chef Günter Mahn das Papier über knapp 5295 Euro entgegen. Die hatten die Juristen und die Löwen beim Kanzlei-Sommerfest mit Ex-Karussell-Sänger Dirk Michaelis eingesammelt.

„Es ist unser Anliegen als Lions, uns für soziale Projekte in der Region einzusetzen“, begründete Günter Mahn den Empfänger der Spende. „Der Weiße Ring setzt sich für Opfer von Gewalt ein. Das passt.“ Ausschlaggebend sei letztlich ein Auftritt von Elke Hörügel, die die Weißer-Ring-Außenstelle Altenburger Land leitet, bei den Lions vor zwei Jahren gewesen. „Sie hat dort über die Arbeit gesprochen. Das hat uns beeindruckt und da wir haben die Notwendigkeit gesehen.“

Das freut Hörügel und ihre Kolleginnen. Was ihre Arbeit so notwendig macht, sind Geschichten wie die einer jungen Frau, der die Spende zum Großteil zugute kommen wird. „Wir haben derzeit einen neuen Fall von häuslicher Gewalt, Mobbing und Stalking“, erklärt die Außenstellen-Chefin. Die Mutter zweier Kinder werde von ihrem Ex-Partner belästigt und bedroht. Trotz eines Gerichtsbeschlusses habe sich daran nichts geändert. „Nun wird die junge Frau mit den Kindern in eine andere Stadt umziehen. Das Geld bleibt also im Altenburger Land.“

Insgesamt laufe es bei Spenden so, dass das Geld auf das Konto des Thüringer Weißen Rings eingehe. „Wir stellen dann einen Antrag und können es dafür verwenden“, so Hörügel. „Es ist für uns reserviert.“ Daher könne man selbst entscheiden, wem und wie man helfe. Der Weiße Ring unterstützt Opfern von Straftaten. Der gemeinnützige Verein ist unabhängig und arbeitet vollständig ohne staatliche Förderung.

Von Thomas Haegeler