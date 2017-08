Beiern liegt in Thüringen

Vor rund 1000 Jahren trieben die Salierkönige die Christianisierung des Landes westlich der Elbe voran. Sächsische Adlige verdrängten vielerorts die slawischen Sorben und holten Siedler ins Land. In Erinnerung an ihrer alte Heimat benannten manche – so die Überlieferung – ihre Siedlung nach der Region, aus der sie stammten.