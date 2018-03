Monstab. Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin geriet am Donnerstag gegen 13.30 Uhr beim Überholen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Starkenberg und Monstab zu weit auf den rechten Fahrbahnrand. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das nach links von der Fahrbahn abkam. Der Mercedes touchierte einen Baum und kam schließlich an einem weiteren Baum zum Stehen. Die 28-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Von HS