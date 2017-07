„Bella Italia“ im Lindenau-Museum – mit doppeltem Boden

92 Zeichnungen und Gemälde, drei Skulpturen und ein Flugzeug, das sich im Lindenau-Museum sogar in die Lüfte erhebt, präsentiert das Haus an der Gabelentzstraße als diesjährige Sommerausstellung „Bella Italia“. Was einladend klingt und sich als überaus sehenswert erweist, liegt dennoch weit entfernt von den mit südlichen Gefilden verbundenen Klischees.