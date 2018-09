Als Bernhard Stengele zum Ende der Spielzeit 2016/17 das Altenburger Theater verließ, hinterließ er ein großes Erbe. Nun kehrt der Ex-Schauspieldirektor an seine ehemalige Wirkstätte zurück: Am Sonntag feiert seine Inszenierung des „Vogelhändlers“ Premiere – ein Stück, das Stengele vor so manche Herausforderung stellte.