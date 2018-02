Bertram Schröder tritt in Gerstenberg wieder an

Lange herrschte Unsicherheit, inzwischen steht es fest: Wenn am 15. April in Gerstenberg ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt wird, tritt Amtsinhaber Bertram Schröder wieder an. Insgesamt zieht der Amtsinhaber ein positives Fazit seiner bisherigen Zeit an der Spitze der Gemeinde und blickt entsprechend entspannt auf eine mögliche weitere Amtszeit.