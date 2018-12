Meuselwitz/Rositz/Ehrenhain

Auch zum zweiten Adventswochenende war der Veranstaltungskalender im Altenburger Land randvoll, wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten – wenn auch mit mancher Widrigkeit.

Schnauderstädter haben trotzdem Spaß

So etwa in Meuselwitz, wo der Auftakt des Weihnachtsmarktes am Freitagabend beinahe ins Wasser zu fallen drohte. Während in der Martinskirche das traditionelle Eröffnungskonzert über die Bühne ging, fielen draußen dicke Tropfen vom Himmel. Zum Laternenumzug der kleinen Gäste war der Schauer dann jedoch glücklicherweise vorbei und auch zum Besuch des Weihnachtsmanns am Sonnabend ließen sich nur manche Wolken blicken, die den Schnauderstädtern jedoch nicht den Spaß verderben konnten.

Liebevolle Inszenierung in Rositz

Spaß gab es auch wieder zum großen Weihnachtsmärchen in Rositz. Im Kulturhaus ging „Schneeweißchen und Rosenrot“ – wie gewohnt kompetent und äußerst liebevoll inszeniert von Erzieherinnen der Kita „Zwergenstübchen – vor gut 320 Besuchern über die Bühne. Nach der Aufführung sorgte der Weihnachtsmann aus dem Wasserturm dann für so manch strahlendes Kindergesicht.

Weihnachtsklassiker in Ehrenhain

Kein warmes Dach über dem Kopf, dafür aber nicht weniger gute Laune hatten die Gäste beim Ehrenhainer Weihnachtsmarkt. Trotz Wind und gelegentlichem Regen kamen zahlreiche Besucher zum bunten Treiben am Sportplatz. Und auch hier gab es ein Schauspiel zu bewundern: Frauen aus dem Dorf nahmen sich den Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ vor. Für die passende musikalische Untermalung des Treibens zeichnete der örtliche Posaunenchor verantwortlich. Da ließ man sich den Glühwein gerne schmecken.

Von Bastian Fischer