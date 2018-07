Meuselwitz

Ein schwarzes und reich bebildertes Buch mit goldenen Lettern auf dem Titel stellt derzeit Frieder Wittmann vor einiges Rätselraten. „Für den Weltmeister Deutschland“, steht groß auf dem Einband. Erschienen ist es 1990, nachdem die Truppe von Franz Beckenbauer bei der Weltmeisterschaft in Italien ihren dritten Titelgewinn feiern konnte. „Ich habe das Buch vor gut einem Jahr von einer Tante bekommen. Dazu den Hinweis, dass es sich um etwas ganz Besonderes und Seltenes handelt“, erinnert sich der Meuselwitzer.

Dann habe er das Buch, in dem auch sämtliche damals bei der italienischen Post erschienenen Sonderbriefmarken im Original beigefügt sind, erst einmal in die Ecke gelegt. „Erst kurz vor der aktuellen WM hat mich meine Frau Rita wieder drauf angesprochen. Und ich habe angefangen, nach der Herkunft dieses Buches zu recherchieren.“

Eines ist klar: Im Handel war es nie. Vielmehr muss es sich um eine stark limitierte Sonderausgabe der FIFA für ganz spezielle Empfänger handeln. „Selbst meine mir bekannten Antiquare konnten nur mutmaßen und recherchieren derzeit. Zudem habe ich bei mehreren Verbänden angefragt, aber bislang noch keine Antwort erhalten“, so der 68-Jährige elektrisiert.

Rares in der Sportbibliothek

Ja, Spannung ist da schon angesagt, denn es gibt zumindest Ahnungen von diversen Experten, die das Buch zu einem Schatz machen könnten. „Möglicherweise ist es eine unmittelbar im Anschluss an die damalige WM erschienene Festedition, die nur an Offizielle, Funktionäre oder sogar Spieler der Weltmeistermannschaft gegangen ist. Zumindest können sich das einige Experten durchaus gut vorstellen“, sagt der Meuselwitzer.

Da ist die Schenkung ja genau beim richtigen gelandet. Denn Frieder Wittmann ist nicht nur ein großer Fußball- und noch mehr Volleyballfan. Er ist mit diesen Sportarten sogar groß geworden und leidenschaftlicher Sammler jeglicher Literatur, die sich rund um den Sport und speziell den Fußball drehen.

„Ich habe sämtliche Bücher, die zu den Weltmeisterschaften erschienen sind, ebenso, wie zahllose Olympiabücher und andere originale Schätze“, sagt der studierte Sportwissenschaftler und zeigt nicht ohne Stolz auf seine „Sportbibliothek“, in der etliche Raritäten schlummern, die oftmals auch mit ganz persönlichen Geschichten aus Frieder Wittmanns Biografie verknüpft sind. Und immer mit Sport zu tun hatten

Enge Kontakte zu Lok Leipzig

König Fußball trat schon bei Klein-Frieder ins Leben, der 1957 aus familiären Gründen aus dem Fränkischen nach Meuselwitz übersiedelte. „Als Knirps bin ich immer mit im Bus des TSV Röckingen zu den Auswärtspartien gefahren. Für deren Fußballer war ich praktisch das Maskottchen“, erinnert er sich. Und auch später in Meuselwitz, wo er auch mal bei der BSG Motor ein bisschen aktiv Fußball spielte, blieb diese enge Bindung zum Sport erhalten. „Wenngleich ich sowohl damals und auch bis heute eher aktiv Volleyball gespielt habe.“

Autogramm von Beckenbauer

Verständlich, dass der Meuselwitzer, der heute Woche für Woche die Spielberichte der Regionalligakicker vom ZFC Meuselwitz schreibt, später auch an der DHfK Sportwissenschaften studierte. „Aber erst stand ich damals auf einer Warteliste. Zur Überbrückung arbeitete ich als Hallenwart in der Sporthalle des Forschungsinstituts für Körperkultur und Sport, die auch die Oberligakicker vom 1. FC Lok mangels eigener Möglichkeit damals nutzten.

Daraus entstanden viele wertvolle Kontakte zum DDR-Spitzenfußball“, plaudert der 68-Jährige. Wie als Beleg zaubert er aus seinem Fundus eine Postkarte aus den 1960er-Jahren aus Chile an ihn persönlich hervor, auf der alle Fußball-Nationalspieler von ihrer damals regelmäßigen Südamerikareise herzlich grüßten.

Es waren unter anderem solche Episoden, die Frieder immer enger an den Fußball banden. „Ich mag einfach auch dieses Spiel. Dabei nicht besonders die richtig spektakulären Szenen, sondern technisch fein heraus gespielte Kombinationen. Da bin ich halt immer der Sportwissenschaftler.“

Deshalb verfolgte Wittmann die Partien der laufenden WM am liebsten daheim vor dem eigenen Fernseher. „Weil ich eher der analytische Beobachter bin.“ Nun, mit Deutschland hatte er in Russland bekanntlich recht wenig Freude.

Uwe Rösler fiel als Knirps auf

Dafür holt er lieber noch einmal jenes rätselhafte WM-Buch hervor und schmökert darin. „Das war so eine brillante Truppe, wie auch 2014. Mittlerweile habe ich mich auch an die FIFA sowie den DFB gewendet, um zu klären, was es mit dem Buch auf sich hat. Und egal, was rauskommt: Ein Autogramm von Franz Beckenbauer auf dessen Foto wäre schon die Krönung.“

Andere Schriftzüge bekannter Sportgrößen hat er ohnehin schon in seiner kleinen Sammlung. So manches Autogramm ist auch schnell auf den Einband seiner Notizbücher gekritzelt, in die er seine Spielanalysen für den ZFC schreibt. Und die Wittmann ebenso aufhebt. Sozusagen als Spielarchiv seiner jetzigen Leib- und Magenmannschaft. Man begegnet halt auch im Regionalliga-Alltag durchaus bekannten Größen des Fußballs.

An einen einst berühmten Spieler, der heute als Trainer in Skandinavien arbeitet, erinnert sich Wittmann nur zu gut: Uwe Rösler, der einst beim 1. FC Lok Leipzig spielte, der es bis in die Nationalmannschaft schaffte und später der Star und vor allem Publikumsliebling bei Manchester City war.

„Uwe kommt ja aus Starkenberg. Damals ging er an die Schule in Posa und ich war damals in meiner Funktion als Kreissportlehrer für Fußball zu einer Sichtung der Viertklässler dort. Und uns fiel dieser recht kleine Junge auf, der besonderes Talent hatte. Aber der war erst in der dritten Klasse. Da haben wir wegen seines Talents eine Ausnahme gemacht und ihn empfohlen. Und das war der Uwe“, plaudert Wittmann heute.

Enttäuscht von der Nationalmannschaft

Ob der „Juveee“, wie ihn englische Fans bis heute noch rufen, mit seinem Spielstil in der aktuellen Nationalmannschaft in Russland mehr gerissen hätte, vermag freilich auch Wittmann nicht zu sagen. „Auf jeden Fall war das Auftreten der aktuellen Nationalmannschaft eine einzige Enttäuschung. Dafür brillierten aber andere Teams, die sehr unterhaltsamen Fußball boten“, meint der Sportwissenschaftler.

Auf jeden Fall wird sich Frieder Wittmann auch ein Exemplar des aktuellen WM-Buches sichern und in seine Sammlung einordnen. Ob dann jenes rätselhafte Exemplar von 1990 einen herausgehobenen Ehrenplatz einnimmt, steht noch nicht fest. „Aber ich recherchiere auf jeden Fall weiter.“

Von Jörg Wolf