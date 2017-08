Bestürzung im politischen Altenburg über den Tod Fischers

Altenburg. Der unerwartete Tod der Kommunalpolitikerin Annette Fischer hat auch im politischen Altenburg fraktionsübergreifend tiefe Bestürzung und eine Welle der Anteilnahme für die Familie ausgelöst. Die 62-Jährige saß für die Linken in der laufenden Legislaturperiode im Kreistag und von 1999 bis 2004 sowie wieder seit 2014 im Altenburger Stadtrat. „Ich bin erschüttert über diesen Fall. Wir verlieren eine engagierte Bürgerin dieser Stadt, die sich über viele Jahre in der politischen Arbeit in der Kommune sowie im Kreis engagiert hat. Jetzt hoffe ich, dass die zuständigen Stellen bei der Polizei schnell die ganze Wahrheit über die Tragödie herausfinden. Mein ganzes Mitgefühl gilt jetzt vor allem allen Angehörigen“, sagte Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) in einer ersten Stellungnahme.

Der Chef der CDU-Stadtratsfraktion, André Neumann, drückte auch im Namen der gesamten CDU sein Beileid und seine Anteilnahme via Facebook aus. „Die Nachricht ist eine menschliche Tragödie, die uns zutiefst betroffen macht. Vor allem, weil wir uns schon sehr lange kennen und sie eine geschätzte Stadtratskollegin war“, so Neumann gegenüber der OVZ. Man hoffe jetzt, dass schnell Klarheit über das Geschehen herrscht und denke zuerst an die Familie.

Peter Müller, Chef von Pro Altenburg, kannte Annette Fischer „als sehr gute Kollegin, die sich bei gewissen Themen auch nicht an Fraktionsgrenzen aufhalten ließ. Als die Tragödie bekannt wurde, hat mich die ganze Sache sehr beschäftigt und bewegt. Denn zu Annette hatte ich eigentlich einen sehr guten Kontakt“, sagte Müller.

Tief geschockt ist man bei den Linken, deren Fraktion die Verstorbene in beiden Parlamenten als Parteilose angehörte. „Es fehlen einem einfach die passende Worte“, meinte der Fraktionschef der Linken im Kreistag, Ralf Plötner. Im engen Kontakt stehe man derzeit zu sämtlichen Familienmitgliedern, auch um denen beizustehen. „Deshalb werden wir uns auch in keiner Weise an den kursierenden wilden Spekulationen beteiligen. Wir hoffen jetzt alle nur, dass die Hintergründe schnell erhellt werden“, so Plötner.

Vor wenigen Tagen hatte Fischer sowohl ihr Mandat im Stadtrat wie auch im Kreistag niedergelegt. Aus gesundheitlichen Gründen, wie aus Kreisen der Linken verlautet.

Den Platz im Kreistag nimmt jetzt der Meuselwitzer Bernd Herzmoneit ein, der laut Kreistagsbüro bereits seine Zustimmung gegeben hat.

Nachrücker im Altenburger Stadtrat ist laut Kandidatenliste Wolfgang Böhm. Gegenüber der OVZ erklärte er, dass er das Mandat annehmen würde, so eine entsprechende Anfrage bei ihm eingeht.

Von Jörg Wolf